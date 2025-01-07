Biden, Venezuela'nın Seçilmiş Lideri Gonzalez'i Ağırladı

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ABD Başkanı Joe Biden, Venezuelalı muhalif lider Edmundo Gonzalez'i Beyaz Saray'da "Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı" sıfatıyla ağırladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Gonzalez ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre Gonzalez'i "Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı" sıfatıyla ağırlayan Biden, 28 Temmuz 2024'te yapılan seçimlerde Gonzalez'in mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan çok daha fazla oy aldığını ve devlet başkanı olmaya hak kazandığını savundu.

Beyaz Saray, açıklamasında, "Başkan Biden, Gonzalez'in seçim zaferinin barışçıl bir şekilde yeniden demokratik yönetime geçişle onurlandırılması gerektiğini belirtti." ifadesine yer verdi ve iki ismin "Venezuela'da demokrasiye geçiş süreci" konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu seçim sonuçlarına göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Gonzalez, daha önce medyaya yaptığı birkaç açıklamada, 10 Ocak 2025'te Venezuela'ya gelerek devlet başkanı olarak yemin etmek istediğini duyurmuştu.

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, 29 Kasım 2024'teki açıklamasında, Gonzalez'in Venezuela'ya ayak bastığı andan itibaren gözaltına alınacağını belirtmiş, "Edmundo Gonzalez'in yemin etmek üzere Venezuela'ya gelmesine tek bir ihtimal bile yok." ifadesini kullanmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz seçimini kazandığını vurgulayan Cabello, 10 Ocak 2025'te Maduro'nun Ulusal Meclis (AN) önünde yemin edeceğini söylemişti.