Biden, Venezuela'nın Seçilmiş Lideri Gonzalez'i Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden, Venezuela'nın Seçilmiş Lideri Gonzalez'i Ağırladı

ABD Başkanı Biden, muhalif lider Gonzalez'i 'seçilmiş başkan' olarak kabul etti ve görüşme yaptı.

07.01.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Venezuelalı muhalif lider Edmundo Gonzalez'i Beyaz Saray'da "Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı" sıfatıyla ağırladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Gonzalez ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre Gonzalez'i "Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı" sıfatıyla ağırlayan Biden, 28 Temmuz 2024'te yapılan seçimlerde Gonzalez'in mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan çok daha fazla oy aldığını ve devlet başkanı olmaya hak kazandığını savundu.

Beyaz Saray, açıklamasında, "Başkan Biden, Gonzalez'in seçim zaferinin barışçıl bir şekilde yeniden demokratik yönetime geçişle onurlandırılması gerektiğini belirtti." ifadesine yer verdi ve iki ismin "Venezuela'da demokrasiye geçiş süreci" konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu seçim sonuçlarına göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Gonzalez, daha önce medyaya yaptığı birkaç açıklamada, 10 Ocak 2025'te Venezuela'ya gelerek devlet başkanı olarak yemin etmek istediğini duyurmuştu.

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, 29 Kasım 2024'teki açıklamasında, Gonzalez'in Venezuela'ya ayak bastığı andan itibaren gözaltına alınacağını belirtmiş, "Edmundo Gonzalez'in yemin etmek üzere Venezuela'ya gelmesine tek bir ihtimal bile yok." ifadesini kullanmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz seçimini kazandığını vurgulayan Cabello, 10 Ocak 2025'te Maduro'nun Ulusal Meclis (AN) önünde yemin edeceğini söylemişti.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Venezuela, Joe Biden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, Venezuela'nın Seçilmiş Lideri Gonzalez'i Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 ABD kabusu yaşıyor: 6 eyalette OHAL ilan edildi, binlerce uçuş iptal oldu ABD kabusu yaşıyor: 6 eyalette OHAL ilan edildi, binlerce uçuş iptal oldu
00:08 ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı
23:05 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan çok konuşulacak ’af’ açıklaması MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan çok konuşulacak 'af' açıklaması
22:41 Ferdi Tayfur’un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?
19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi
09:27 Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine’de belirlenecek Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine'de belirlenecek
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2025 01:23:37. #1.11#
SON DAKİKA: Biden, Venezuela'nın Seçilmiş Lideri Gonzalez'i Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.