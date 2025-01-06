Biden Yönetimi Suriye Yaptırımlarını Hafifletiyor

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(ANKARA) - Wall Street Journal (WSJ), 20 Ocak'ta görev süresi dolacak olan mevcut Beyaz Saray yönetiminin Suriye'ye yönelik ABD yaptırımları hafifleteceğini belirtti. Yaptırımların insani yardım, elektrik ve diğer temel hizmetlerin sağlanmasına yönelik kısıtlamaları içeren kısmının hafifletilmesi bekleniyor.

ABD merkezli WSJ Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde 20 Ocak'ta görev süresi dolacak olan ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Suriye'ye yönelik ABD yaptırımları hafifletmeye hazırlandığını belirtti. Habere göre ABD'nin Suriye'ye uyguladığı bir dizi finansal, ticari ve ekonomik yaptırım sert bir şekilde uygulanmaya devam edecek ancak insani yardım, elektrik ve diğer temel hizmetlerin sağlanmasına yönelik kısıtlamalar hafifletilecek.

WSJ'ye göre, Biden yönetimi hafta sonu kısıtlamaların hafifletilmesini onayladı ve Hazine Bakanlığı'na, su, elektrik ve diğer insani yardımlar gibi temel ihtiyaçları sağlayan yardım kuruluşlarına muafiyetler tanıması için yetki verdi.

ABD'li yetkililer, 8 Aralık'ta 50 yıldan uzun süre Suriye'yi yöneten Esad ailesi rejiminin devrilmesinin ardından yeni hükümetin üyeleriyle birkaç kez temasta bulunduğunu belirtmişti. Suriye'nin yeni yönetimine öncülük eden HTŞ ABD tarafından hala terörist bir örgüt olarak kabul edilse de örgütün lideri Ahmed eş- Şara'nın (Muhammed el-Colani) yakalanması için koyduğu 10 milyon dolarlık ödülü kaldırmıştı.