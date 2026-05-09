Biga\'da kısa kısa

Çanakkale'nin Biga Belediye Korosu tarafından düzenlenen "Yeşilçam Esintileri" konseri müzikseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde şef Şerife Gümülcine yönetiminde gerçekleştirilen konser iki bölümden oluştu. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkılarının seslendirildiği geceye İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Nazlıcan, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Meclis üyesi Birol Özlenir, konser sonunda şefi Gümülcine'ye çiçek ve plaket verdi.

Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Biga Kaymakamlığı tarafından Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Biga Şehit Yarbay Raif Necdet Hoşgör İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen programda, emniyet ve jandarma trafik ekipleri ile öğretmenler yer aldı.

Ellerinde taşıdıkları pankartlar ve dağıttıkları bilgilendirici broşürlerle trafik kurallarına dikkati çeken öğrenciler, sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve hız kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Etkinlik kapsamında jandarma ve emniyet trafik ekipleri, durdurulan araç sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyeti yürüttü.