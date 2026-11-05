Bigadiç'te 446,35 litre kaçak içki ele geçirilen operasyonda zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Bigadiç'te 446,35 litre kaçak içki ele geçirilen operasyonda zanlı serbest bırakıldı

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Bigadiç\'te 446,35 litre kaçak içki ele geçirilen operasyonda zanlı serbest bırakıldı
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Işıklar Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada 446,35 litre kaçak içki ve 274 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, polis kaçakçılık operasyonunda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Işıklar Mahallesi'ndeki bir evde yaptığı aramada 446,35 litre kaçak içki ve 274 paket sigara ele geçirdi.

Aramada ele geçirilen içki ve sigaralar muhafaza altına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Balıkesir3. SayfaBigadiçGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bigadiç'te 446,35 litre kaçak içki ele geçirilen operasyonda zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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