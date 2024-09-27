Bihar'da Dini Festivalde 46 Kişi Boğuldu

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YENİ DELHİ, 27 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde düzenlenen bir dini festivalde suya giren 37'si çocuk en az 46 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Bihar Afet Yönetim Departmanı yetkililerinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, eyalet genelindeki nehir ve göletlerin etrafında toplanan halk, Jivitputrika festivali kapsamında kutsal olduğuna inandıkları sulara dalışlar yaptı.

Yetkililer, ölümlerin Çarşamba günü festival sırasında eyaletin 15 bölgesinden bildirildiğini söyledi.