BİK Bursa\'da İlan Desteğini Anlattı

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Bursa'da gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen toplantıda, bölgede ilan yayımlayan mecralara destek için geçen yıl 500 milyon liradan fazla kaynak aktarıldığını söyledi.

Kurumsal işbirliklerine önem verdiklerini belirten Çay, şöyle konuştu:

"Bölgemiz açısından baktığımızda 2025 yılında, 526 milyon liranın üzerinde bir destek bölgede gazetelere, internet gazetelerine sağlanmış. 2026 yılında bu rakam şu an itibarıyla 328 milyon lira. Yıl sonunda yeniden değerleme oranları ve enflasyon oranlarını gözeterek geçmiş yılı aşacak bir seviyeyle yılı kapatmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. Bu hedef çerçevesinde gerek genel müdürlüğümüzde birim müdürlerimiz gerekse bölge müdürlüklerinde bölge müdürlerimiz ve ekipleri çalışmalarını yürütüyorlar."

İşkur Genel Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandığını aktaran Çay, "Aktif İş Gücü Hizmetleri İşbirliği Protokolü, önümüzdeki süreçte hem işbaşı eğitim programları hem mesleki eğitim kursları hem de çalışanların mesleki eğitimi gibi geniş bir çerçevede istihdama da destek sağlayacak şekilde hayata geçirilmiş olacak." dedi.

Toplantıya, BİK Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş, Kurumsal İletişim Müdürü Emre Tosun, Destek Hizmetleri Müdürü Füsun Diktaş, Bilgi Teknolojileri Müdürü Muhammed Turan ve Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren ile gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.