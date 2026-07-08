BİK Bursa'da İlan Desteğini Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BİK Bursa'da İlan Desteğini Anlattı

BİK Bursa\'da İlan Desteğini Anlattı
08.07.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİK Genel Müdürü Çay, Bursa'daki medyaya 2025'te 526 milyon lira destek sağlanacağını açıkladı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Bursa'da gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen toplantıda, bölgede ilan yayımlayan mecralara destek için geçen yıl 500 milyon liradan fazla kaynak aktarıldığını söyledi.

Kurumsal işbirliklerine önem verdiklerini belirten Çay, şöyle konuştu:

"Bölgemiz açısından baktığımızda 2025 yılında, 526 milyon liranın üzerinde bir destek bölgede gazetelere, internet gazetelerine sağlanmış. 2026 yılında bu rakam şu an itibarıyla 328 milyon lira. Yıl sonunda yeniden değerleme oranları ve enflasyon oranlarını gözeterek geçmiş yılı aşacak bir seviyeyle yılı kapatmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. Bu hedef çerçevesinde gerek genel müdürlüğümüzde birim müdürlerimiz gerekse bölge müdürlüklerinde bölge müdürlerimiz ve ekipleri çalışmalarını yürütüyorlar."

İşkur Genel Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandığını aktaran Çay, "Aktif İş Gücü Hizmetleri İşbirliği Protokolü, önümüzdeki süreçte hem işbaşı eğitim programları hem mesleki eğitim kursları hem de çalışanların mesleki eğitimi gibi geniş bir çerçevede istihdama da destek sağlayacak şekilde hayata geçirilmiş olacak." dedi.

Toplantıya, BİK Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş, Kurumsal İletişim Müdürü Emre Tosun, Destek Hizmetleri Müdürü Füsun Diktaş, Bilgi Teknolojileri Müdürü Muhammed Turan ve Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren ile gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Bursa, İŞKUR, Çay, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİK Bursa'da İlan Desteğini Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
Mersin’de TIR’lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Mersin'de TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı
“Yok artık“ dedirten görüntü Tuvalet kullanmak 500 TL "Yok artık" dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
Aydın’da orman yangını 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var

16:19
Ankara’da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Ankara'da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
16:11
NATO Genel Sekreteri Rutte tarihi zirve sonrası açıklamalarda bulunuyor
NATO Genel Sekreteri Rutte tarihi zirve sonrası açıklamalarda bulunuyor
16:03
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
16:01
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
15:26
NATO Zirvesi’nde kritik temas Erdoğan, Macron ile görüştü
NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 16:32:18. #.0.3#
SON DAKİKA: BİK Bursa'da İlan Desteğini Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.