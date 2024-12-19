Bilal Güngör İçin Anma Töreni

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Eski Turizm Bakanı Bilal Güngör için vefatının 17. yılında adının verildiği okulda anma töreni düzenlendi.

Nallıhan Bilal Güngör Fen Lisesi'nde düzenlenen törene, Güngör'ün eşi, kızları, oğlu Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Nallıhan Milli Eğitim Müdür vekili Metin Meşeci,

okulun müdürü Nursen Selvi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Güngör, babasının Ankara sevdalısı olduğunu belirterek, "Her zaman bizlere örnek oldu. Ben de bir belediye başkanı olarak kendisinin yolundan ayrılmadan hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.