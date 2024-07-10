Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı SODEMSEN toplantısına katıldı

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ankara'da gerçekleştirilen SODEMSEN toplantısına katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, yerel yönetimlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Başkan Subaşı, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak sosyal demokrat belediyecilikle tüm Türkiye'ye umut olmaya ve bu anlayışımızla vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.