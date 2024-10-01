Bilecik Belediye Başkanı'ndan Eğitim Destekleri - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı'ndan Eğitim Destekleri

Bilecik Belediye Başkanı\'ndan Eğitim Destekleri

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi'nde çocukların eğitimine yönelik projeleri tanıtırken, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan çeşitli destekler hakkında bilgi verdi. 217 çocuğa beslenme çantası, 243 aileye kırtasiye desteği sağlandığını ve 561 haneye 2 milyon 726 bin 500 TL Bi'kart ödemesi yapıldığını açıkladı.

01.10.2024 10:54  Güncelleme: 10:56
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(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi'ne yaptığı ziyarette eğitim alanında yapılan çalışmaları anlattı. Subaşı, "Gülümsemeleriyle moral bulduğumuz çocuklarımızı gerek sosyal tesislerimizde gerek okullarında yalnız bırakmayacağız" dedi.

Başkan Subaşı, Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi'ne yaptığı ziyarette çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi. Burada çocukların eğitimine katkı vermeye devam edeceklerini kaydeden Subaşı, bu alanda yaşama geçirilen projeleri de anlattı. Subaşı, şunları söyledi:

"Her gün 217 çocuğa günlük beslenme çantası veriyoruz"

"Muhtarlarımız ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'müz çalışanlarının araştırmalarıyla ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz ailelerin çocuklarına her gün taze ürünlerle beslenme çantaları hazırlıyor ve evlerine teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini kazandığımız bu projemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

"243 haneye 1000'er lira kırtasiye desteği sağladık"

En başta belirttiğimiz gibi eğitime ve çocuklarımızın gelişimine büyük önem veriyoruz. Bu anlamda çocukların okullarına gülerek ve mutlu şekilde gitmesi en büyük arzumuz. Bu amaçla tespit ettiğimiz 243 aileye 1000'er lira kırtasiye yardımı yaptık.

"561 haneye 2 milyon 726 bin 500 TL Bi'kart ödemesi yaptık"

Göreve geldiğimizden bu yana büyük bir özen ve hassasiyetle takip ettiğimiz konu, ihtiyaç sahibi ailelerimiz oldu. Belediyemizin örnek uygulaması olarak sunduğumuz Bi'kart projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere verdiğimiz kartlara gerekli ücret yüklemesini yaparak, ailelerin istediği ürünleri istediği yerde almalarını sağlıyoruz.

"Çocuk sosyal tesislerimizde 300 çocuğa eğitim hizmeti veriyoruz"

Belediye başkanlığımız olarak sosyal tesislerimizde ağırladığımız çocuklarımız, uzman eğitmenlerimiz  tarafından geleceğe en iyi şekilde hazırlanıyor. Gülümsemeleriyle moral bulduğumuz çocuklarımızı gerek sosyal tesislerimizde gerek okullarında yalnız bırakmayacağız ve onların en iyi şartlarda eğitimlerini sürdürmeye gayret göstereceğiz."

Kaynak: ANKA

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