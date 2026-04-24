Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, 23 Nisan Coşkusunu Çocuklarla Paylaştı

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen tiyatro oyunu ve resim sergisinde bayram coşkusunu çocuklarla paylaştı.

Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlama programı kapsamında çocuklar, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununda bir araya geldi. İki seans halinde çocukların beğenisine sunulan oyunları izleyen Subaşı, çocukların sevincine ortak oldu.

"23 Nisan coşkusunu, çocuklarımızın renkleriyle birlikte yaşadık"

Daha sonra Atatürk Parkı'nda hazırlanan sergide çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Subaşı, "Öğretmen Sema Şirvan'ın katkılarıyla hazırlanarak Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde sergilenen Boyalı Parmaklar Çocuk Ressamlar 'Renklerin Yolculuğu' resim sergisinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, çocuklarımızın hayal gücü ve renkleriyle birlikte yaşadık. Her bir fırça darbesinde umudu, özgürlüğü ve geleceğe duyulan inancı gördüğümüz bu anlamlı sergide emeği geçen tüm çocuklarımıza ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

23 Nisan coşkusu, "Çocuk Şenliği" ile devam edecek

Belediye, 26 Nisan Pazar günü 11.00 ile 18.00 saatleri arasında Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde "Çocuk Şenliği" düzenleyecek. Tahta bacak, Jonglör ve eğlenceli maskotların gösterileri, sihirbaz ve interaktif gösteriler ile baloncuk şovların yapılacağı şenliklerde çocuklara, kağıt helva, şeker ve patlamış mısır ikram edilecek.

Bilim atölyeleri, şişme oyun grupları ve yarışmaların yapılacağı şenliklere ücretsiz ulaşım imkanı da sunulacak.