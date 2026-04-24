Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, 23 Nisan Coşkusunu Çocuklarla Paylaştı

24.04.2026 10:20  Güncelleme: 11:06
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen tiyatro oyunu ve resim sergisinde bayram coşkusunu çocuklarla paylaştı.

Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlama programı kapsamında çocuklar, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununda bir araya geldi. İki seans halinde çocukların beğenisine sunulan oyunları izleyen Subaşı, çocukların sevincine ortak oldu.

"23 Nisan coşkusunu, çocuklarımızın renkleriyle birlikte yaşadık"

Daha sonra Atatürk Parkı'nda hazırlanan sergide çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Subaşı, "Öğretmen Sema Şirvan'ın katkılarıyla hazırlanarak Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde sergilenen Boyalı Parmaklar Çocuk Ressamlar 'Renklerin Yolculuğu' resim sergisinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, çocuklarımızın hayal gücü ve renkleriyle birlikte yaşadık. Her bir fırça darbesinde umudu, özgürlüğü ve geleceğe duyulan inancı gördüğümüz bu anlamlı sergide emeği geçen tüm çocuklarımıza ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

23 Nisan coşkusu, "Çocuk Şenliği" ile devam edecek

Belediye, 26 Nisan Pazar günü 11.00 ile 18.00 saatleri arasında Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde "Çocuk Şenliği" düzenleyecek. Tahta bacak, Jonglör ve eğlenceli maskotların gösterileri, sihirbaz ve interaktif gösteriler ile baloncuk şovların yapılacağı şenliklerde çocuklara, kağıt helva, şeker ve patlamış mısır ikram edilecek.

Bilim atölyeleri, şişme oyun grupları ve yarışmaların yapılacağı şenliklere ücretsiz ulaşım imkanı da sunulacak.

Kaynak: ANKA

Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: ’Sadece senin için... Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...

11:09
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor ABD’den Putin’e G-20 daveti
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor? ABD'den Putin'e G-20 daveti
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:36
Okul güvenliği için yapay zeka desteği Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
10:08
“Silahlara merakım yok“ diyen Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
"Silahlara merakım yok" diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
