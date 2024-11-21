Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Bakü\'de İklim Zirvesi\'nde Konuştu

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı organizasyonunda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP 29 zirvesine konuşmacı olarak katıldı. Subaşı, "Yaptığımız çalışmalarla ilgili bir sunum yaparak ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyorum" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı organizasyonunda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen zirveye konuşmacı olarak katıldı. "İklim Eylemine Öncülük Eden Şehirler: Kentsel Dayanıklılık ve Yenilikçiliğin Güçlendirilmesi" başlıklı panelde konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Belediye tarafından çevreci belediyecilik alanında gerçekleştirilen proje ve çalışmalarını anlattı.

Küresel bir tehdit olan iklim değişikliğiyle mücadelede sürecinde yerel yönetimlerin önemine vurgu yapan Subaşı, "Yaptığımız çalışmalarla ilgili bir sunum yaparak ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Zirvede yerel iklim eyleminde kadın liderliği başlığı altında da konuşan Başkan Subaşı, şunları söyledi:

"İklim değişikliği gibi afetlerin, tüm toplumsal kesimleri aynı biçimde etkilemediğini biliyoruz. Kırılgan grupların etkilenme biçimleri, kadınların, yaşlıların, çocukların ve sosyal ekonomik durumu farklı olan bireylerin etkilenme biçimleri değişiyor. Kadınlar ve erkekler, meselelere farklı bakış açılarıyla yaklaşabiliyor. Bu noktada, Türkiye'de kadınların yerel iklim eylemlerindeki liderliği, toplulukların dönüşümünü sağlamak için önemli bir adım. İklim değişikliğinden en çok kadınlar etkileniyor olmasına rağmen, bu küresel sorunun çözümünde kadınların temsil oranı hala çok düşük. Yerel İklim Eylem Planları'nın hazırlanmasında tüm paydaşların sürece dahil edilmesi ve sahiplenme sağlanması başarı için kritik öneme sahiptir."

Organizasyonda kadın üye sayısının azlığı, eleştirilere neden oldu

COP 29 organizasyon komitesi başlangıçta panelde 28 erkek üyeye yer verirken, tek bir kadın üye bile bulunmaması eleştirilere neden oldu. 88 kadın liderin küresel çağrısı sonrasında komiteye 12 kadın ve 2 erkek üye eklendi.

Yapılan eleştirilerde ayrıca, kadınlar ve kız çocuklarının, iklim değişikliği dolayısıyla yerinden edilenlerin yüzde 80'ini oluşturduğunun, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine en çok kadın ve kız çocukların maruz kaldığının da altı çizildi.