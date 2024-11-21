Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Bakü'de İklim Zirvesi'nde Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Bakü'de İklim Zirvesi'nde Konuştu

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Bakü\'de İklim Zirvesi\'nde Konuştu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bakü'de düzenlenen COP 29 zirvesinde Türkiye'yi temsil ederek iklim eylemi konusundaki çalışmaları ve kadın liderliğinin önemini vurguladı.

21.11.2024 10:52  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı organizasyonunda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP 29 zirvesine konuşmacı olarak katıldı. Subaşı, "Yaptığımız çalışmalarla ilgili bir sunum yaparak ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyorum" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı organizasyonunda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen zirveye konuşmacı olarak katıldı. "İklim Eylemine Öncülük Eden Şehirler: Kentsel Dayanıklılık ve Yenilikçiliğin Güçlendirilmesi" başlıklı panelde konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Belediye tarafından çevreci belediyecilik alanında gerçekleştirilen proje ve çalışmalarını anlattı.

Küresel bir tehdit olan iklim değişikliğiyle mücadelede sürecinde yerel yönetimlerin önemine vurgu yapan Subaşı, "Yaptığımız çalışmalarla ilgili bir sunum yaparak ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Zirvede yerel iklim eyleminde kadın liderliği başlığı altında da konuşan Başkan Subaşı, şunları söyledi:

"İklim değişikliği gibi afetlerin, tüm toplumsal kesimleri aynı biçimde etkilemediğini biliyoruz. Kırılgan grupların etkilenme biçimleri, kadınların, yaşlıların, çocukların ve sosyal ekonomik durumu farklı olan bireylerin etkilenme biçimleri değişiyor. Kadınlar ve erkekler, meselelere farklı bakış açılarıyla yaklaşabiliyor. Bu noktada, Türkiye'de kadınların yerel iklim eylemlerindeki liderliği, toplulukların dönüşümünü sağlamak için önemli bir adım. İklim değişikliğinden en çok kadınlar etkileniyor olmasına rağmen, bu küresel sorunun çözümünde kadınların temsil oranı hala çok düşük. Yerel İklim Eylem Planları'nın hazırlanmasında tüm paydaşların sürece dahil edilmesi ve sahiplenme sağlanması başarı için kritik öneme sahiptir."

Organizasyonda kadın üye sayısının azlığı, eleştirilere neden oldu

COP 29 organizasyon komitesi başlangıçta panelde 28 erkek üyeye yer verirken, tek bir kadın üye bile bulunmaması eleştirilere neden oldu. 88 kadın liderin küresel çağrısı sonrasında komiteye 12 kadın ve 2 erkek üye eklendi.

Yapılan eleştirilerde ayrıca, kadınlar ve kız çocuklarının, iklim değişikliği dolayısıyla yerinden edilenlerin yüzde 80'ini oluşturduğunun, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine en çok kadın ve kız çocukların maruz kaldığının da altı çizildi.

Kaynak: ANKA

Melek Mızrak Subaşı, Politika, Türkiye, Bilecik, Subaşı, Güncel, Çevre, Yaşam, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Bakü'de İklim Zirvesi'nde Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
09:48 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:48:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Bakü'de İklim Zirvesi'nde Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.