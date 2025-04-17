Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, İTÜ'de Kerpiç Mimarisi Konferansında Konuştu

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "30 Yılın Mirası: Kerpiçle Sürdürülebilir ve Dayanıklı Yapılar" konferansına konuşmacı olarak katıldı. Subaşı, "Doğaya saygılı ve insan odaklı tüm çalışmaların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "30 Yılın Mirası: Kerpiçle Sürdürülebilir ve Dayanıklı Yapılar" konferansta ilgili bölüm öğrencileri ve akademisyenlere bilgi ve tecrübelerini aktaran Başkan Subaşı, kerpiç mimarisine ilişkin yapılan çalışmaları anlattı.

Geçen yıl Bilecik'te de "Yeni Teknolojilerle Çağdaş Kerpiç Evler" semineri düzenlediğini hatırlatan Subaşı, Bilecik Belediyesi'nin doğayı ve çevreyi koruyan mimari çalışmalara her zaman katkı vermeye devam edeceği söyledi.

Prof. Dr. Bilge Işık'ın da konuşmacı olarak katıldığı programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, "İTÜ'de düzenlenen 30 Yılın Mirası: Kerpiçle Sürdürülebilir ve Dayanıklı Yapılar konferansına katıldım. Kıymetli akademisyenlerimizle birlikte kerpiç mimarisinin çevreye duyarlı ve dayanıklı yapılar konusundaki katkılarını değerlendirdik. Doğaya saygılı ve insan odaklı tüm çalışmaların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ilham verici buluşmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.