Bilecik Belediye Başkanı Viyana'da Türkiye'yi Temsil Etti

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Viyana'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün (UNIDO) 'Bridge For Cities' açılış programında Türkiye'yi temsil etti.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından görevlendirilen Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, programda Türkiye'deki belediye başkanlarını temsil etti.

Birçok ülkeden belediye başkanı ve üst düzey yetkililerin katıldığı program hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Melek Mızrak Subaşı, "Viyana'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün (UNIDO) 'Bridge For Cities' açılış programına Türkiye Belediyeler Birliği adına ülkemizi temsil etmek üzere katıldım. Dünyada nüfusları giderek kalabalıklaşan kentler ve bu artışın sosyal, ekonomik ve çevresel sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, durumun ülkemiz ve kentlerimiz açısından değerlendirmesini yaptık. Yaşanılabilir bir gelecek için uluslararası etkileşimi önemsiyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz" fadelerini kullandı.