Bilecik Belediye Meclisi'nde Denetim Komisyonu Evrak Eksikliği Nedeniyle Gerginlik: MHP Grubu Toplantıyı Terk Etti - Son Dakika
Bilecik Belediye Meclisi'nde Denetim Komisyonu Evrak Eksikliği Nedeniyle Gerginlik: MHP Grubu Toplantıyı Terk Etti

07.04.2026 15:52
Bilecik Belediye Meclisi Nisan toplantısında Denetim Komisyonu raporu üzerine tartışmalar yaşandı. AK Partili üye İbrahim Rafet Sünetci, denetim sürecinde eksik bilgi ve belgeler sunulduğunu belirterek muhalefet şerhi koydu. MHP'li Kadir Harmandar ise doğrudan temin evraklarının sunulmadığını vurgulayarak meclisi terk etti.

Bilecik Belediye Meclisi'nin Nisan ayı birinci birleşimi, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, 2025 yılı Denetim Komisyonu raporunun okunmasının ardından, komisyon üyesi AK Partili İbrahim Rafet Sünetci söz alarak, denetim sürecinde ciddi sıkıntılar olduğunu belirtti. Sünetci, 'Elzem olan bazı bilgi ve belgeler tarafımıza sunulmamış veya eksik iletilmiştir' diyerek, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle bağdaşmayan bu durum nedeniyle rapora olumsuz görüş (muhalefet şerhi) bildirdiğini açıkladı.

Ayrıca, Sünetci, incelemeler sırasında belediyenin Kayı A.Ş.'ye yüzde 11 oranında kâr payı verdiğini tespit ettiklerini belirterek, son 3 yılda aktarılan toplam kâr payının rakamlarla açıklanmasını talep etti. Belediye Başkanı Subaşı ise bu soruya, dosyanın gelmediğini ve neden kendisine başvurulmadığını sorarak karşılık verdi.

Denetim Komisyonu Üyesi MHP'li Kadir Harmandar'ın, 'Doğrudan temin evraklar incelenmek üzere istenilmesine rağmen Komisyonumuza sunulmamıştır' sözü üzerine Başkan Subaşı, ilgili müdürlüklerden böyle bir talep olmadığını öğrendiğini söyledi. Harmandar'ın tepkisiyle MHP grubu meclisi terk etti. Sünetci, rapora şerh koyarak, doğrudan temin evraklarının ve ihale evraklarının komisyona sunulmadığını vurguladı.

Öte yandan, Denetim Komisyonu Başkanı Nevin Tan'ın 26 Mart'ta hem komisyon başkanlığından hem de üyeliğinden istifa ettiği ve bu istifanın, talep edilen evrakların gelmemesine tepki olarak gerçekleştiği öğrenildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:15:01. #7.12#
