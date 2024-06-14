Bilecik Belediyesi Halk Bakkalı'nın ikinci şubesi açıldı

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından başta ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere tüm vatandaşların yararlanması için yaşama geçirilen Halk Bakkal'ın ikinci şubesi, Bahçelievler Mahallesi Göçmen Konutları bölgesinde açıldı.

İlki Osmangazi Mahallesinde açılan Bilecik Belediyesi Halk Bakkal'ın ikinci şubesi de Bahçelievler Mahallesi Göçmen Konutları bölgesinde kapılarını açtı. Halka Bakkal'da vatandaşlar haftanın her günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet alabilecek.