Bilecik Belediyesi, Yeni Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

07.01.2026 15:03  Güncelleme: 15:44
Bilecik Belediyesi, 2026 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda çeşitli gündem maddeleri görüşüldü ve önemli kararlar alındı.

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi, 2026 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Bilecik Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda toplam 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesi kapsamında 2026 yılında Belediye Meclisi'nin toplantı gün ve saatleri belirlendi, ayrıca denetim komisyonu üyeleri seçildi. Belediyenin sorumluluk alanlarında bulunan taşınmazların alımı ve satımı ile Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü personelinin 2026 yılı aylık maktu mesai ücretleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, meclis başkanı ve üyelerine 2026 yılında ödenecek huzur sigortası ile belediye başkanı tarafından görevlendirilen ve görevlendirilecek belediye başkan yardımcılarına 2026 yılında yapılacak aylık ödemeler de belirlendi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (d) bendi, 38'inci maddesinin (g) bendi ile 68'inci maddesinin (d) ve (e) bentleri kapsamında; bağımsız bankalardan ve/veya İller Bankası A.Ş.'den faiz dahil 126 milyon TL tutarında kredi kullanımı ve iç borçlanmaya ilişkin yetkinin belediye başkanına verilmesi konusu görüşüldü. Gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Bilecik merkezde yer alan cadde ve sokaklardaki otopark ücretlerinin, işletme saat ücretleri üzerinden yeniden değerlendirilmesine ilişkin konu ise ilgili komisyona havale edildi. Toplantıda ayrıca, Bilecik Belediyesi'nin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından 11-15 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenecek programa, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın görevlendirilmesi konusu görüşülerek karara bağlandı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.