Bilecik Belediyesi'nden Eğitime Destek Kursları

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi tarafından eğitime destek vermek amacıyla düzenlenen kurslar, yeni dönemde de devam ediyor.

'Eğitime Destek Kurs Kayıtlarımız Devam Ediyor' sloganıyla gerçekleştirilen kurslarda, Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, İngilizce ve Fen Bilgisi alanlarında öğrencilere eğitim veriliyor. Matematik dersleri, 'Matematiğe Dokunmayan Kalmasın' temasıyla görsel materyallerle desteklenerek işleniyor.

Matematik Müzesi'nde güz dönemi kursları kapsamında 200 öğrenci, yapılandırıcı eğitim anlayışı ile origami, sözsüz ispatlar, materyal destekli ispatlar ve mantık problemleri yöntemleri ile matematik derslerini çok daha kolay öğrenme imkanı buluyor.