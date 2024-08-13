Bilecik Belediyesi Şimdi 90'lar Konseri Düzenledi - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Şimdi 90'lar Konseri Düzenledi

Bilecik Belediyesi'nin Pelitözü Gölpark'ta düzenlediği açık hava konserleri kapsamında Şimdi 90'lar grubu sahne aldı. Konser, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

13.08.2024 11:32  Güncelleme: 12:03
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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi'nin Pelitözü Gölpark'ta düzenlediği açık hava konserleri kapsamında sahne alan Şimdi 90'lar grubu, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Bilecik Belediyesi, açık hava konserleri düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Şimdi 90'lar grubunun konserine vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Konsere kızı Asya ile birlikte katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, konser sonrasında grup üyelerine çiçek vererek, gösterdikleri performans dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Subaşı, "Açık hava konserlerimiz, bu konserle birlikte umuyorum ki geleneksel bir hal alacak. Ben 90'larda çocuktum. Çocukluk yıllarımdaki şarkıları tekrar getirmiş oldunuz aslında. Bu şarkılarla büyüdük. Sizler var oldukça, sanat ve sanatçılar var oldukça hepimiz var olacağız. Hepimiz kıvılcımlarımızla birlikte büyüyeceğiz ve Türkiye Cumhuriyet'i ilelebet payidar olacak" dedi.

Sanatçı Metin Özülkü de Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Konserler kapsamında 13 Ağustos Salı günü Ümit Sayın, 14 Ağustos Çarşamba günü ise İzel sahne alacak.

Kaynak: ANKA

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