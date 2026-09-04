Bilecik Bozüyük'te 2,01 promil alkollü sürücüye 294 bin lira ceza kesildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan 06 CAP 252 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü M.K'nin 2,01 promil alkollü olduğu tespit edilince kendisine 294 bin lira idari para cezası uygulandı ve gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 294 bin lira ceza uygulandı.
Aşağı Armutlu mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, seyir halindeki 06 CAP 252 plakalı otomobili trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle durdurdu.
Yapılan kontrollerde sürücü M.K'nin 2,01 promil alkollü olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan sürücüye 294 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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