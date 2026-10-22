Bilecik Bozüyük\'te tarihi eser operasyonunda 51 sikke ele geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ve el yazması ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 51 sikke, 2 adet el yazması, tabanca ve dedektör ile obje ele geçirildi. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.