Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden Operasyon Açıklaması - Son Dakika
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden Operasyon Açıklaması

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü\'nden Operasyon Açıklaması

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, mayıs ayında gerçekleştirdiği asayiş, terör, kaçakçılık, narkotik ve trafik uygulamalarıyla ilgili bilgi verdi. Açıklamada, 736 olaydan 78'inin aydınlatıldığı, 32 şüphelinin gözaltına alındığı, 18 kişinin tutuklandığı ve 20 kişiye cezai işlem uygulandığı belirtildi. Ayrıca FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendiği, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 35 şüphelinin gözaltına alındığı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede ise çeşitli objeler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildiği ifade edildi.

10.06.2024 14:03
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş, terör, kaçakçılık, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mayıs ayında meydana gelen 736 olaydan 78 faili meçhul olayın aydınlatıldığı bildirildi.

Söz konusu olaylarda 342 şüpheliden 32 şüphelinin gözaltına alındığı, 18 kişinin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandıkları ve 20 kişiye 57 bin 525 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Bilecik 1. Amatör futbol müsabakalarında yaşanan olaylara karışan 75 kişiden 7'sinin çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, şahısların tamamına seyirden men uygulanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, uygulamalar ve operasyonlar hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yönelik çalışmalarda toplam 7 şahıs ile ilgili olarak operasyon düzenlenmiş, şahıslar alınan şüpheli ifadelerinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştır. Ayrıca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturması kapsamında eş zamanlı yapılan operasyonlarda 2 şüpheli tutuklanmıştır.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 adet düzenlenen operasyonlarda gözaltına 35 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 şüpheli tutuklanarak, cezaevine teslim edilmiştir. Operasyonlarda, 158,73 gram sentetik kannabinoid, 83,62 gram esrar, 16,50 gram Metamfetamin, 8 adet sentetik ecza maddesi ile assas terazi, öğütücü ve 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirilmiştir."

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser görünümü verilmiş kitap formunda obje, 2 adet pirinç çubuk, el detektörü, elektrikli mini vinç ve kazma ile 69 adet telefon, 22 bin 480 dal içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Yolsuzlukla mücadele suçları kapsamında düzenlenen operasyonda, 7 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmış, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince de göçmen kaçakçılığında 11 yabancı uyruklu sınır dışı işlemleri yapılmıştır. Trafik kontrollerinde de 90 ayrı noktada 2 bin 85 adet trafik uygulaması yapılmıştır." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

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