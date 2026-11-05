Bilecik Gölpazarı\'nda mantar toplarken kaybolan kadın 4 saatlik aramayla bulundu

Bilecik Gölpazarı'nda mantar toplarken kaybolan kadın 4 saatlik aramayla bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 75 yaşındaki kadın, dört saatlik aramayla bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri, telefonla iletişim kurduğu kadını Paşaköy mevkisinde buldu; sağlık kontrolünden geçirilen kadın ailesine teslim edildi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu.
Aktaş köyünde yaşayan 75 yaşındaki Şahinde A, komşularıyla mantar toplamak için ormanlık alana gitti.
Havanın kararmasıyla bir süre sonra kaybolan kadın, yanındaki telefonla mantar toplamaya giden komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Yaşlı kadınla telefonla iletişim halinde olan ekipler, yaklaşık dört saatlik çalışmanın ardından Şahinde A'yı Paşaköy mevkisinde buldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı kadın ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
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