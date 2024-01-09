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Bilecik İl Sağlık Müdürü Gazetecilerle Buluştu - Son Dakika
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Bilecik İl Sağlık Müdürü Gazetecilerle Buluştu

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda Damkacı, gazetecilerle sohbet etti ve sağlık kurumlarına dair gözlemlerini paylaştı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Gazetecilerle Buluştu
09.01.2024 - 12:50,  Güncelleme: 12:50
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Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki programda Damkacı, gazetecilerle sohbet etti, sorumluluk alanlarında halkın talep ve önerilerini dinledi.

Damkacı, kentteki sağlık kurumlarına dair gözlemlerini ve hayata geçirmeyi planladıkları projeleri aktardı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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