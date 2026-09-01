Bilecik'in Bozüyük ilçesinde taş yüklü hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dübekli köyündeki ocak sahasında taş yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü H.K. (58) yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
H.K'nin (58) kullandığı 34 MUT 486 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, Dübekli köyünde faaliyet gösteren ocak sahasında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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