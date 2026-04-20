Bilecik Belediyesi'nin Kitap Kafeleri, TBB Tarafından Örnek Projeler Arasında Gösterildi

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi'nin ilkokuldan yüksek lisans öğrencilerine kadar her kesimden vatandaşın hizmetine sunduğu "Kitap Kafeler" Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen forumda örnek projeler arasında gösterildi.

TBB tarafından düzenlenen forum kapsamında değerlendirilen ve bu yıl 700'den fazla başvuru yapan belediyeler arasında Bilecik de yer aldı. 69 farklı belediye temsilcisinin sunum yapmaya hak kazandığı foruma, Bilecik Belediyesi'ni temsilen eğitmen Sevgi Akkoy katıldı. "Kitap Kafeler" projesi forumda iyi uygulama örneği olarak anlatıldı.