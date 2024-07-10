Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ile Filistin'in Jayyus Belediyesi Arasında Kardeş Belediye Protokolü İmzalandı

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Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ile Filistin'in Jayyus Belediyesi arasında Kardeş Belediye Protokolü imzalandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, makamında Filistin' den gelen Jayyus Belediye Başkanı Süleyman Samara, Türkiye Filistin Derneği Başkanı Murad Elmuhendis, Eskişehir Bilecikliler Dernek Başkanı İrfan Öz, Muşlular Dernek Başkanı Kasım Karakaş'ı ağırladı.

Başkan Tekin, "Bugün burada Filistin' den misafirlerimiz var. Jayyus Belediye Başkanı Süleyman Samara, ve ekibini belediyemizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Yapacağımız kardeşlik anlaşmasında her iki ülkenin ve her iki belediyenin vatandaşlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dünyada insanlık suçunun işlendiği mağdur edilen Filistin halkının yanında olduğumuzu bildiriyor bu protokolde emeği geçen sayın Belediye Başkanımıza, ekibine ve meclis üyelerime teşekkür ediyor hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Filistin Jayyus Belediye Başkanı Samara, imza töreninde kardeş belediye anlaşmasının hayırlı olmasını dileyerek, Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belediye Başkanı Zekiye Tekine teşekkür etti.

Heyet daha sonra Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey ve İlçe Kaymakam Vekili Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Pazaryeri Belediye Meclis üyeleri de hazır bulundu.