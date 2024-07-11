Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur Seçildi - Son Dakika
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Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur Seçildi

Bilecik Kent Konseyi 4. Olağan Seçim Genel Kurulu'nda Hakkı Aynur başkan seçildi. Başkan Subaşı da seçimi kutladı.

11.07.2024 10:16  Güncelleme: 11:17
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(BİLECİK) - Bilecik Kent Konseyi 4. Olağan Seçim Genel Kurulu'nda Hakkı Aynur başkan seçildi.

Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirilen 4. Olağan Seçim Genel Kurulu'na Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, Bilecik Kent Konseyi Eski Başkanı Seyfi Özgen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeler katıldı.

Genel Kurul'da Hakkı Aynur, Bilecik Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.

Başkan Subaşı da katıldığı seçime ilişkin, "Kent Konseyi Başkanı seçilen Hakkı Aynur ve yönetimini kutluyorum. Şehrimizi ortak akılla hep birlikte yönetmeye ve çok sesliliğin temsilcisi Kent Konseyimizi desteklemeye devam edeceğiz. Önceki dönem Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen'e çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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