Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, 2 bin 972 öğrenci mezun oldu. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, mezuniyet töreniyle yeni bir döneme adım atıldığını belirtti ve öğrencilere çağın zorluklarını aşabileceklerine inandığını söyledi. Tören, dereceye giren öğrencilere plaket verilmesi ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.

05.07.2024 19:35
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Üniversite Stadyumu'nda düzenlenen törende, 2 bin 972 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitelerde iki büyük onur ve gurur günü yaşandığını, bunlardan birinin yeni umut ve hedefler ışığında yapılan akademik yıl açılışı, diğerinin de mezuniyet törenleri olduğunu söyledi.

Mezuniyet töreniyle üniversitenin adını ve değerlerini temsil ederek yeni bir döneme adım attıklarını ifade eden Kaplancıklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada elde ettiğiniz bilgi ve becerileri, insanlığın karşı karşıya olduğu zorlukları çözmek, sosyal adaleti sağlamak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kullanmanızı bekliyoruz. Bugünün dünyasında, büyük küresel sınamalarla karşı karşıyayız. İklim değişikliği, eşitsizlikler, sağlık sorunları ve daha birçok zorlukla mücadele etmek zorundayız. Sorunlara çözüm getirecek potansiyele sahip genç nesilsiniz. Yenilikçi fikirleriniz, girişimci ruhunuz ve işbirliği becerilerinizle bu zorlukları aşabileceğinize inanıyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için vatanını en çok seven ve vazifesini en iyi yapan bireyler olacaksınız."

Kaplancıklı'nın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene, Vali Yardımcısı Akgün Corav, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, davetliler ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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