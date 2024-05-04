Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, TEKNOFEST'te 'Arslan İHA' projesiyle destek almaya hak kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, TEKNOFEST'te 'Arslan İHA' projesiyle destek almaya hak kazandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, TEKNOFEST\'te \'Arslan İHA\' projesiyle destek almaya hak kazandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 'Arslan İHA' projesiyle destek almaya hak kazandı. Üniversitenin 'Astron' takımının 'Savaşan İHA' kategorisindeki projesi, TEKNOFEST ön eleme aşamasını geçerek desteklenmeye uygun bulunan ilk proje oldu. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için verilen desteklerin artacağını belirterek, üniversite ve kent adına önemli başarılar hedeflediklerini ifade etti.

04.05.2024 17:03  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ), TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde "Arslan İHA" projesinin desteklemeye hak kazandığı bildirildi.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Çevre ve Enerji, İnsanlık Yararına, Eğitim ve Tarım Teknolojileri, Savaşan İHA (İnsansız Hava Aracı) ve Uluslararası İHA gibi çok farklı kategorilerde yapılan proje başvurularının ön değerlendirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

TEKNOFEST'in bu yıl Adana'da düzenleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz öğrencilerinin kurduğu 'Astron' takımımızın 'Savaşan İHA' kategorisindeki 'Arslan İHA' isimli projesi TEKNOFEST kapsamındaki ön eleme aşamasından geçmiştir. Üniversitemizde 'Takımını kur, projeni belirle, 100 bin lira desteğini al' sloganıyla başlayan süreçte TEKNOFEST değerlendirme kurulu tarafından yapılan toplantıda ön elemeyi geçen 'Arslan İHA' projesi desteklenmeye uygun bulunan ilk proje oldu. Son yıllarda birçok alanda önemli atılımlar yapan üniversitemiz, TEKNOFEST bağlamında da başarısını artırmak için öğrencilerimize ve akademisyenlerimize önemli altyapı destekleri sunmaktadır."

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir de yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi bağlamında akademisyen ve öğrencilere verilen desteklerin katlanarak artacağına dikkati çekerek, üretilecek prototiplerle TEKNOFEST'te üniversite ve kent adına önemli başarılar yakalamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Şeyh Edebali, Teknofest, Bilecik, Rektör, Uzay, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, TEKNOFEST'te 'Arslan İHA' projesiyle destek almaya hak kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü! 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı
15:30 Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi
15:29 Araç sahipleri nefes alacak Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor Araç sahipleri nefes alacak! Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
17:01 Acun’un takımına şok Premier Lig hayalleri suya düştü Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü
16:39 Bakan Yerlikaya’dan Fatih’teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı Bakan Yerlikaya'dan Fatih'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı
15:27 Nişantaşı’nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı Nişantaşı'nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal’dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal'dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle
14:29 Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu Alex’ten önce kızı geldi Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu! Alex'ten önce kızı geldi
13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:42 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 17:13:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, TEKNOFEST'te 'Arslan İHA' projesiyle destek almaya hak kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement