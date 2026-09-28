Bilecik Söğüt'te polis diye kandırıp ziynet aldığı iddiasıyla zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik Söğüt'te polis diye kandırıp ziynet aldığı iddiasıyla zanlı tutuklandı

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Bilecik Söğüt'te telefonla ulaştığı kişiye kendini polis olarak tanıtıp ziynet eşyası ve parasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Bursa'da yakalanarak Söğüt'e getirilen zanlının üzerinde ele geçirilen ziynet eşyaları ile para sahibine teslim edildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Söğüt ilçesinde telefonla aradığı kişiyi. kendisini polis olarak tanıtıp ziynet eşyası ve paralarını alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı,

Çalışmalar kapsamında zanlı B.Y, Bursa'da yakalanıp Söğüt'e getirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

B.Y'nin üzerinde ele geçirilen ziynet eşyaları ile para da sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bilecik Söğüt'te polis diye kandırıp ziynet aldığı iddiasıyla zanlı tutuklandı - Son Dakika
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