Bilecik'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi, 23 Nisan dolayısıyla şenlik düzenledi. Şenliğe katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Hepimizin bayramı kutlu olsun ve coşkuyla geçsin" dedi.

Bilecik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için hazırlanan şenlikte binlerce çocuk gönüllerince eğlendi. Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen şenlikte binlerce çocuk, çifte sevinç yaşadı. Şenlik kapsamında sihirbaz ve interaktif gösteriler, şişme oyun grupları, tahta bacak, eğlenceli maskotlar ve bilim atölyeleri çocuklarla buluştu. Çocuklar için pamuk şeker, dondurma ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen şenlik için Bilecik Belediyesi tarafından gün boyu şehir merkezinden etkinlik alanına ücretsiz ulaşım imkanı da sağlandı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bu alanın coşkulu ve kalabalık olması bizleri çok mutlu olduk. Bugün çok kıymetli bir gün. Bugün çocuk bayramı ve aynı zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Neden çok kıymetli? Çünkü TBMM halkın iradesini gösteren bir yer. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki 'Bugünü ben yarını gençlerine, çocuklarına armağan ediyorum' demiş. Hepimizin bayramı kutlu olsun ve coşkuyla geçsin" diye konuştu.

Etkinlik alanındaki tüm noktaları gezerek çocuklarla sohbet eden Başkan Subaşı, çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve dondurma ikram etti.