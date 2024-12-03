Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde özel bireylerle bir araya geldi. Başkan Subaşı, engelleri aşmak için yapılan çalışmaları duyurdu ve özel bireylerin hayatını kolaylaştıracak projeler hakkında bilgi verdi.

03.12.2024 14:34
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(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında özel bireylerle bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi'ne ait Artı 1 Mutluluk Kafe'de özel bireyler ve aileleriyle buluşan Başkan Subaşı, talep ve görüşleri dinledi. Bilecik Belediyesi'nin engelleri aşma yolunda yaptığı çalışmalara ilişkin de bilgi veren Başkan Subaşı, özel bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Bilecik Belediyesi atölyesinde üretilen dolmuş rampa sistemini duraklara koyduklarını aktaran Başkan Subaşı, "Bugün siz değerli ve özel bireylerin günü. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sizler ve ailelerinizi ziyaret etmek istedik. Özlüyoruz sizleri her zaman. Sizlerde gördüğümüz o pozitif enerji bizlere de moral ve güç veriyor. Artık dolmuşlarımız kartlı sisteme geçiyor. Bununla birlikte engelli indirimleriyle alakalı sorunlar da var. Onlar da çözüme kavuşmuş olacak. Ayrıca bekleme duraklarımızdaki rampalar araçlara uygun değildi. Kendi atölyelerimizde ürettiğimiz rampa sistemini de duraklarımıza monte ettik" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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