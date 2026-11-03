Bilecik\'te asayiş toplantısında okul güvenliği ve siber suçlar ele alındı

Bilecik'te asayiş toplantısında okul güvenliği ve siber suçlar ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığındaki İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Valiliğin yeni binasında yapıldı. Kent genelinde güvenliğe yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda asayiş, düzensiz göç, kaçakçılık, siber suçlar ve okul güvenliği ele alındı.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi.
Valiliğin yeni binasında düzenlenen toplantıda, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda asayiş, terörle mücadele, mali ve organize suçlarla mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele, trafik tedbirleri ile okul güvenliği konuları ele alındı.
Toplantıya, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ile diğer ilgililer katıldı.
Kaynak: AA
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