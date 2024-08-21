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Bilecik'te asayiş uygulamasında yakalanan 2 firari hükümlü, cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarında "kasten ve basit yaralama ile tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal"den 1 yıl 7 ay ile "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan hükümlüleri yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.