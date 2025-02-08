Bilecik\'te Baca Yangını Söndürüldü

Bilecik'te iki katlı binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İsmetpaşa Mahallesi Nevzat Sokak'ta 2 katlı binanın çatısından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının, birinci kata ait bacanın alev alması sonucu çıktığı belirlendi.
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