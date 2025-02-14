Bilecik'te Berat Kandili'nde Geleneksel Helva İkramı

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından Berat Kandili dolayısıyla yatsı namazı sonrasında camiden çıkan vatandaşlara helva ikramı yapıldı.

Bilecik Belediyesi'nin şehir merkezindeki tüm camilerde geleneksel olarak yaptığı helva ikramlarında vatandaşların Berat Kandili kutlandı, Başkan Melek Mızrak Subaşı'nın iyi dilekleri iletildi.

Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de helva dağıtımına katılarak, vatandaşlarla sohbet etti.