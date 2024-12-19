Bilecik\'te \'Bir Baba Hamlet\' Tiyatro Oyunu Büyük İlgi Gördü

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan 'Bir Baba Hamlet' adlı tiyatro oyunu, izleyiciyle buluştu. Oyunu vatandaşlarla birlikte izleyen Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Yılın son günlerinde böyle keyifli bir anı yaşamak bizleri mutlu etti" dedi.

Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında hazırlanan oyunda, Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu sahne aldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyun için salonlar dolarken, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da oyunu izleyenler arasında yer aldı.

"Bir Baba Hamlet, Bilecik'te sahne aldı, keyifle izledik"

Oyun sonrasında oyunculara performansları dolayısıyla teşekkür eden Başkan Subaşı, "Bir Baba Hamlet, Bilecik'te sahne aldı, keyifle izledik. Sanatımız hiçbir zaman eksik olmasın. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir'. Yılın son günlerinde böyle keyifli bir anı yaşamak bizleri mutlu etti" dedi.

Başkan Subaşı konuşması sonrasında oyunculara Bilecik seramiği üzerine işlenen Atatürk görseli ile çiçek hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Usta oyuncu Şevket Çoruh ise Bilecik'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Hepinizin ayaklarına sağlık. 2025 hepimiz için mutlu sağlık ve huzur dolu bir yıl olsun" diye konuştu.

Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında 20 Aralık Cuma günü '12 Numaralı Adam' adlı oyun saat 20.00'de tiyatroseverlerle buluşacak.