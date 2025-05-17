Bilecik'te Bisiklet Turu ve Kitap Okuma Etkinliği

Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "bisiklet turu ve kitap okuma" ekinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi ve Yeşilay Bilecik Şubesi ile Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilciği işbirliğinde İl Halk Kütüphanesi önünde Edebali Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla başlayan 3 kilometrelik bisiklet turu Atatürk Şehir Ormanı'nda sona erdi.

19 dakika pedal çeviren öğrenciler, günün anlam ve önemini anlatan 19 dakika kitap okuma etkinliğin ardından tekrar bisikletle İl Halk Kütüphanesi'ne gelerek bisiklet turunu tamamladı.

Etkinlikte, kitap okuma alışkanlığının artması ve kitabın her yerde okunabileceğini vurgulandı.