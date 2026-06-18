Bilecik\'te Çamura Saplanan Hayvanlar Kurtarıldı

Bilecik'te, çamura saplanan 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı.
Hasandere köyünde yaşayan İlhan Demir'e ait 2 büyükbaş, yağışlar nedeniyle oluşan çamura batarak mahsur kaldı.
Jandarmaya yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince kurtarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
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