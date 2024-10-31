Bilecik\'te Çekici Devrildi: 1 Yaralı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde kum yüklü çekicinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Gürol G. yönetimindeki 11 TH 372 plakalı kum yüklü çekici, Hamitabat köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekiciden çıkarılan sürücü Gürol G, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.