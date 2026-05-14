Bilecik'te Çocuklara Güvenlik Eğitimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek Projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine bilgilendirme yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) anaokulu öğrencilerine, kişisel güvenlik ve suçtan korunma ile trafik kuralları konularında eğitim verildi.

Köpek unsurları tarafından yetenek gösterisinin de yapıldığı etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Ayrıca Bozüyük Devlet Hastanesi anaokulunda da Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığınca emniyet kemeri kullanımı ve önemi, karşıya geçme kuralları ile okul servisinden inme-binme konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

Jandarma personelinden araç yangınına müdahale

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel, yanan araca müdahale etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı önünde park halindeki 11 AAR 730 plakalı araçta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden nöbetçi jandarma personeli, yangın tüpüyle müdahale ederek yangın söndürdü. Araçta hasar oluştu.

Zabıtadan denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, tüketim tarihi geçtiği belirlenen yaklaşık 100 kilogram zeytine el konuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunması amacıyla kent genelinde denetimlerini sürdüren zabıta ekiplerinin, seyyar satış yapan kişiye ait zeytinlerde inceleme yaptı.

Denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 100 kilogram zeytini tespit ederek, kişi hakkında işlem başlatıldı.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, zabıta ekiplerinin gıda ve sağlık ürünleri başta olmak üzere birçok alandaki denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Öndersev, vatandaşların sağlığını tehdit eden uygunsuz satışlara karşı mücadele ettiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın bu tür yerlerden ürün satın almamalarını istiyoruz. Çünkü bu ürünlerin nereden ve hangi şartlarda geldiğini bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yardım toplayan kişilere denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, dilencilikle para toplayan kişilere yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenli ve sağlıklı hizmet alabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, yeni yöntemlerle dilencilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik uygulama yaptı.

Sivil zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, bazı kişilerin ev ve iş yerlerini dolaşarak ilaç, tedavi ve ekmek parası gibi gerekçelerle para topladığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında gerekli işlemler başlatıldı.