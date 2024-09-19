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Bilecik'te çöp toplama sorunu

Bilecik'te Referans firmasının toplamadığı çöpleri belediye toplayınca ortalık karıştı

Belediyenin topladığı çöpler Biosun Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'ne alınmayınca olaylar büyüdü

Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Bilecik Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Sabri Çobanoğlu:

"Halk sağlığını tehdit eden bu çirkin girişimin sorumlularını vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyoruz"

"Bilecik'i ve Bilecik Belediyesini küçük düşürmek isteyenler, bu art niyetli siyasi amaçlarına şehrimizin itibarını ve daha da üzücü olanı halk sağlığını alet etmişlerdir"

BİLECİK - Bilecik'te dün, çalıştıkları firmanın maaşlarını ödemediğini iddia eden işçilerin çöpleri toplamayarak eylem yapmasının ardından belediye gece kentteki çöpleri topladı. Toplanan çöpleri yetkili firma Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi almayınca olaylar büyüdü.

Bilecik'te çöp toplama işini yapan Referans firmasına bağlı işçiler maaşlarını alamadıklarını iddia ederek kent merkezindeki çöpleri toplamadı. 15 gün sonra sözleşmesi bitecek olan firma yetkilileri ise bazı belediyelerden ödemelerini alamadıklarını iddia etti. Bilecik Belediyeler Birliğinin konuyu en kısa sürede çözmesi beklenirken vatandaşlar her yerin koktuğunu ve sinek olduğunu söylemişti. Gece geç vakitlere kadar çöpler toplanmayınca Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi ilgili birim çalışanlarına katkılarıyla birlikte kentteki çöpleri topladılar.

Biosun Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi çöpleri almayarak jandarma çağırdı

Çöp arabalarıyla toplanan çöpler Referans firmasının yaptığı gibi Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu eşliğinde Biosun Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'ne götürüldü. Firma yetkilileri çöp araçlarını içeri almayarak 112'yi aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri taraftarı sakinleştirmek için büyük çaba harcadı.

"Halk sağlığını tehdit eden bu çirkin girişimin sorumlularını vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyoruz"

Yaşanan olaylar sonrası bir açıklama yapan Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Bilecik Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Sabri Çobanoğlu, "Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı'nın görev tanımını merak ediyoruz. Bilecik sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza mı hizmet ediyor yoksa vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden bir olayda yüklenici firmalarımı koruyor. Şehrimizin temizliği ve vatandaşlarımızın sağlığı hassas bir şekilde üzerinde durduğumuz bir konu. Bilecik Belediyeler Birliği'nin, halk sağlığını tehdit eden böyle bir konuda, nedenlerini merak ettiğimiz şekilde görevini yerine getirmemesi üzerine Başkanımız Melek Mızrak Subaşı öncülüğünde hemen çalışmalarımıza başladık. Öncelikle Bilecik Belediyesi olarak Bilecik Belediyeler Birliği ve Birliğe bağlı görev yapan ilgili firmalarla sorunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için resmi görüşmeler gerçekleştirildi. Ancak hiçbir sonuç alınamadı. Ardından öncelikli görevlerimiz arasında yer alan halk sağlığının korunması adına komşu belediyelerimizle temasa geçilerek koordineli bir şekilde şehrimizin çöpleri toplandı. Ancak bu seferde, toplanan çöpler Bilecik Belediyeler Birliğine bağlı atık toplama ve bertaraf tesisine alınmadı. Bunun üzerine Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte tesisin bulunduğu alana gittiğimizde burada görevli şahıslara kim olduğumu ifade etmeme rağmen, kolluk kuvvetleri aranarak 'Kim olduğu belli olmayan şahıslar tesisi bastı' şeklinde art niyetli bir beyanda bulunuldu. Aynı zamanda tesiste, kim adına çalıştıklarını anlayamadığımız bu şahıslar, aldıkları talimat gereği çöpleri içeri almayacaklarını ifade ettiler. Olay yerine gelen Jandarma ekiplerimiz ilgili tutanakları sabaha karşı saat 03.41'de kayıt altına alarak görevini yerine getirdi. Ancak çöplerin içeri alınması için çalışmalarımız sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Halkımızın sağlığı adına verdiğimiz mücadele sonunda sabah saatlerinde çöpleri içeri aldırarak, hiç kimsenin ya da hiçbir siyasi girişimin vatandaşlarımızın sağlığından daha önemli olmadığı mesajını gerekli yerlere iletmiş olduk" dedi.

Çobanoğlu, açıklamasının devamında, "Böyle çirkin ve kötü niyetle gerçekleştirilen bir olayda akıllara mutlaka şu sorular gelmelidir. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden böyle önemli bir konuda, çöplerin içeri alınmaması talimatını kim verdi? Eğer talimat Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı tarafından verildiyse, kendisine önemli olanın yüklenici firmalar değil, Bilecik halkı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Eğer talimat başka birinden, kirli amaçlar uğruna verildiyse, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı'nı bulunduğu makamın sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Aynı zamanda olayın gerçekleştiği güne dair önemli bir ayrıntıya da dikkat çekmek istiyorum. Marmara Belediyeler Birliği'nin temsilcileri olan bölge Belediye Başkanlarının Encümen Toplantısı için şehrimizde misafir edildiği bir günde, böyle bir olayın yaşanması tesadüf olarak değerlendirilmemelidir. Bölgemizin değerli Belediye Başkanlarının şehrimize geldiği günde, Bilecik'i ve Bilecik Belediyesini küçük düşürmek isteyenler, bu art niyetli siyasi amaçlarına şehrimizin itibarını ve daha da üzücü olanı halk sağlığını alet etmişlerdir. Bu da gözden kaçırılmaması gereken önemli bir gerçektir" ifadelerine yer verdi.