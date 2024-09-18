Bilecik\'te Çöp Toplamama Eylemi, Vatandaşları Zora Soktu

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Bilecik'te toplanmayan çöpler vatandaşları çileden çıkardı

BİLECİK - Bilecik'te çöp toplama firmasının maaşlarını ödemediğini iddia eden işçiler, çöpleri toplamayarak eylem yaptı.

Bilecik'te çöp toplama işini yapan Referans firmasına bağlı işçiler maaşlarını alamadıklarını iddia ederek bugün kent merkezindeki çöpleri toplamadı. 15 gün sonra sözleşmesi bitecek olan firma yetkilileri ise bazı belediyelerden ödemelerini alamadıklarını iddia etti. Bilecik Belediyeler Birliği'nin konuyu en kısa sürede çözmesi beklenirken vatandaşlar her yerin koktuğunu ve sinek olduğunu söyledi.

Firmanın bahçesinde masada otururken görüntülenen işçiler maaşlarını alana kadar çöpleri toplamayacaklarını söyledi.