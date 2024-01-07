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Bilecik'te yerli arama kurtarma ekibi eğitim tatbikatı yaptı - Son Dakika
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Bilecik'te yerli arama kurtarma ekibi eğitim tatbikatı yaptı

Bilecik'in yerli arama kurtarma ekibi Edebali Arama Kurtarma Derneği (EDAK), Pazaryeri Küçükelmalı Tabiat parkında arama, kurtarma, malzeme tanıtımı ve kullanımı eğitimi tatbikatı yaptı. Pazaryeri Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Küçükelmalı Eko Turizm ve Eğitim kampında 6-7 Ocak tarihlerinde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in de katıldığı EDAK eğitimi ve tatbikatı gerçekleşti. EDAK Dernek Başkanı Necmi Güven, eğitimin arazide beslenme, barınma, hayatı idame ettirme, telsiz eğitimi ve arama kurtarma ekipmanlarını tanıma ve kullanma eğitimlerini kapsadığını belirtti. Dernek 2018 yılında kuruldu ve 130 üyesi bulunuyor.

Bilecik\'te yerli arama kurtarma ekibi eğitim tatbikatı yaptı
07.01.2024 - 10:11,
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Bilecik'in yerli arama kurtarma ekibi Edebali Arama Kurtarma Derneği (EDAK) Pazaryeri Küçükelmalı Tabiat parkında arama, kurtarma, malzeme tanıtımı ve kullanımı eğitimi tatbikatı yaptı.

Pazaryeri Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Küçükelmalı Eko Turizm ve Eğitim kampında 6-7 Ocak tarihlerinde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in de katıldığı EDAK eğitimi ve tatbikatı gerçekleşti.

AA muhabirine açıklama yapan EDAK Dernek Başkanı Necmi Güven, Küçükelmalı Eko Turizm ve Eğitim kampında 6-7 Ocak tarihlerinde eğitim planladıklarını belirtti.

Güven, "Bu eğitimimizin kapsamı arazide beslenme, barınma, hayatı idame ettirme, telsiz eğitimi ve arama kurtarma ekipmanlarını tanıma, kullanma eğitimlerini kapsıyor. Afetlere her daim hazır olmamız gerektiğinden bu eğitimleri zaman zaman yapıyoruz ve sahada her an hazır olmamız gerekiyor. Derneğimiz 2018 yılında kuruldu 130 üyemiz var ancak kamplara daha eğitim verebilmemiz için belli sayıda gönüllüyü alıyoruz. Eğitimlerimiz saha eğitimi olduğu için kontenjanımızı 15 üye ile sınırladık şu anda 15 kişiye burada eğitim veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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