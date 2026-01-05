Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'dan Ekolojik Park'ta İnceleme: "Burada Güneş Enerjisinden Faydalanacağız"

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çalışmaların devam ettiği Ekolojik Park'ta incelemelerde bulundu. Subaşı, "Burada güneş enerjisinden de faydalanacağız. Hem kendi suyunu yağmur suyundan temin edilebildiği ve enerji ihtiyacını bu şekilde karşılayabildiği bir alan olacak" dedi.

Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte çalışmaların devam ettiği Ekolojik Park'ta incelemelerde bulunarak projenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Meramkent Sitesi önünde hayat bulacak proje ile kentte bir ilki gerçekleştireceklerini hatırlatan Subaşı, şunları kaydetti:

"Burası mükemmel bir alan. Onun için buradaki manzaranın güzelliğini Bileciklilerin hizmetine açmak çok güzel olacak. Bu bölgenin havası da çok güzel. Burada yaşayan vatandaşlarımız için çok güzel bir sosyal yaşam alanı olacak. Buradaki temel amacımız insanların rahatlıkla spor yapabilmeleri, yeşil alanda rahat nefes alabilmeleri, keyif alabilmeleri ve meyve ağaçlarının arasında serinleyebilmeleri olacak. Ayrıca çocukların meyve toplayabilmesi ve parklarda güzelce oynayabilmesi olacak. Biz de Bilecik Belediyesi olarak kafemizle birlikte orada hizmet verme imkanı bulacağız. Muhtemelen orası da bir kitap kafe formatında olur. Dolayısıyla burası okullar bölgesine çok yakın olduğu için bu anlamda güzel bir olanak sağlayacak."

Projenin yağmur suyu depolama sistemi ve güneş enerjisiyle örnek bir çalışma olacağının altını çizen subaşı, "Projemizin en önemli noktalarından birisi de yenilenebilir enerjiye sahip olması. Burada güneş enerjisinden de faydalanacağız. Yani burası tam bir ekolojik park olacak. Hem kendi suyunu yağmur suyundan temin edilebildiği ve enerji ihtiyacını bu şekilde karşılayabildiği bir alan olacak. Temiz havasıyla burası Bileciklilere birçok açıdan ev sahipliği yapacak" diye konuştu.