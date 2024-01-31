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Bilecik'te firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

Bilecik\'te firari hükümlü yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, ilçe jandarma ekipleri tarafından evinin çatısındaki gizli bölmede saklanırken yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

31.01.2024 14:45
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017 yılında Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden H.E'nin (42) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda H.E, evinin çatısındaki gizli bölmede saklanırken bulundu.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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