Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

Bilecik'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.P'yi (36) yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, jandarma sorumluluk bölgesinde 110 personelin katılımıyla "Türkiye güven ve huzur uygulaması" gerçekleştirdi.