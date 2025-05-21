Bilecik'te Haluk Levent Konseri: 10 Bin Kişi Coşkuyla Bir Araya Geldi

Bilecik'te 10 bin kişi Haluk Levent konserinde buluştu

BİLECİK - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, dün akşam gerçekleşen konserde alanı dolduran 10 bin kişiye teşekkür ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri olarak, 19 Mayıs'ta yanan bağımsızlık ateşimizi daha da yükseğe taşımaya ant içiyoruz" dedi.

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Haluk Levent konseriyle Cumhuriyet Meydanı doldu taştı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de düzenlenen konsere katılarak, Bileciklilerin bayram sevincini paylaştı. Bilecik'te çok değerli bir ismi ağırladıkları için duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Subaşı, alandakilerin bayramını kutladı.

Cumhuriyet meydanının bayram coşkusuyla dolup taştığına dikkat çeken Başkan Subaşı, "Bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri olarak, 19 Mayıs'ta yanan bağımsızlık ateşimizi daha da yükseğe taşımaya ant içiyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Bu anlamlı günü bizlerle paylaşan değerli sanatçımız Haluk Levent ve konserin düzenlenmesinde emeği geçen Proles Otomotiv yetkililerine de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bilecik'te olduğum için çok mutluyum"

Bileciklilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Haluk Levent, "Gerçekten Bilecik'te olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Konser sonunda Başkan Subaşı, Sanatçı Haluk Levent'e, Bilecik seramiğine yansıtılmış Atatürk portresiyle çiçek takdim etti.