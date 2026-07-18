Bilecik'te Hırsızlık Şüphelisi Aranıyor

Bilecik'te bir binadan bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Kırklar 3 Sokak'ta bir binaya giren şüphelinin bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edildi.

Polis, vatandaşların ihbarı üzerine kimliğini belirlendiği zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin, bisikleti binadan çıkarttığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.