Bilecik'te İki Trafik Kazası: İki Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te ve Osmaneli'nde meydana gelen trafik kazalarında iki kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

Bilecik'te ve Osmaneli ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

E.A. (62) yönetimindeki 11 AS 986 plakalı otomobil, Bilecik-Yenişehir kara yolunun Okluca köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Y.D. (48) idaresindeki 54 AT 469 plakalı hafif ticari araç ile R.G. (35) yönetimindeki 16 BBU 603 plakalı otomobil, Osmaneli-İznik kara yolunun Çerkeşli Göleti mevkisinde çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan R.G. yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Osmaneli, Bilecik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 12:50:38.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.